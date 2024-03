Teksašan za predsedniško kandidaturo v ZDA spremenil ime v Dobesedno Kdorkoli Drug

New York, 27. marca - Američan iz Teksasa je za potrebe svoje predsedniške kampanje zakonito spremenil svoje ime iz Dustin Ebey v Dobesedno Kdorkoli Drug (Literally Anybody Else). Glede na ankete je sicer večina Američanov mnenja, da si za predsednika želijo kogarkoli drugega kot pa demokrata Joeja Bidna in republikanca Donalda Trumpa, poročajo ameriški in drugi mediji.