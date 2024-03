Robert Kennedy mlajši izbral podpredsedniško kandidatko

Oakland, 27. marca - Neodvisni predsedniški kandidat in nečak nekdanjega predsednika ZDA Johna F. Kennedyja, Robert Kennedy mlajši, je v torek izbral svojo podpredsedniško kandidatko za novembrske volitve. To je 38-letna pravnica in podjetnica Nicole Shanahan, poroča ameriški medij Politico.