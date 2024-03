Dokumentarec Duhovnica na festival Hot Docs v Toronto

Toronto/Ljubljana, 29. marca - Na 31. Festival dokumentarnega filma Hot Docs v Torontu, ki bo od 25. aprila do 5. maja, se je v sklopu programa The Changing Face of Europe (Spreminjajoči se obraz Evrope) v izbor devetih evropskih dokumentarnih filmov uvrstil tudi dokumentarni celovečerni film Duhovnica režiserke Maje Prettner, so sporočili iz Slovenskega filmskega centra.