Na festivalu Hot Docs v Torontu tudi slovenski dokumentarec Koliko se ljubiš?

Toronto, 17. aprila - Na 25. mednarodnem festivalu dokumentarnega filma Hot Docs v Torontu, ki bo potekal od 25. aprila do 5. maja, bodo prikazali tudi slovenski dokumentarec Koliko se ljubiš? scenaristke in režiserke Nine Blažin. Dobitnik vesne za najboljši dokumentarni film na zadnjem Festivalu slovenskega filma bo predstavljen ob še devetih evropskih dokumentarcih.