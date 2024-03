Geološki zavod Slovenije: Raziskovalno delo ne sodi med koruptivna dejanja

Ljubljana, 27. marca - Opravljanje raziskovalnega dela in iskanje rešitev za zahteve zaščite okolja ne sodijo med koruptivna dejanja, so danes poudarili v Geološkem zavodu Slovenije. "Seveda pa pri tem ne moremo odgovarjati za naročnikove končne poslovne odločitve," so zapisali v odzivu na izjave o njihovi vlogi pri gradnji kanala C0.