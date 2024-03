Zaradi kanala C0 v pripravi ustavna pobuda glede pravice do pitne vode

Ljubljana, 21. marca - Ljubljanska svetnica stranke Vesna Jasminka Dedić in član organizacije Alpe Adria Green (AAG) Miha Jazbinšek zaradi kanala C0 pripravljata ustavno pobudo. Vložila jo bosta zaradi opustitve zaščite pravice do pitne vode in dolžnega ravnanja pri upravljanju vodnih virov s strani države. Dopolnila sta tudi kazensko ovadbo, povezano z gradnjo kanala.