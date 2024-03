Člani odbora DZ za zdravstvo soglasno podprli predlog novele zakona o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov

Ljubljana, 12. marca - Poslanci so na seji odbora DZ za zdravstvo potrdili vladni predlog novele zakona o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov. Predlog novele med drugim prepoveduje vse arome v elektronskih cigaretah, razen tobaka. Člani odbora so namreč sprejeli dopolnilo koalicije, ki v elektronskih cigaretah prepoveduje tudi aromo mentola.