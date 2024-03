V Ivančni Gorici za dokončanje zahodne obvoznice uredili novo montažno krožišče

Ivančna Gorica, 27. marca - V Ivančni Gorici so na križanju zahodne obvoznice z regionalno cesto pri trgovinah Hofer in Spar v enem dnevu uredili novo montažno krožno križišče, po katerem promet že teče. Dela je izvedlo podjetje Eltim, pogodbena vrednost izvedenih del pa je znašala nekaj manj kot 75.500 evrov brez davka, so sporočili iz občine.