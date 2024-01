V Ivančni Gorici za promet odprli novozgrajeni nadvoz pri Malem Hudem

Ivančna Gorica, 23. januarja - V Ivančni Gorici so v ponedeljek za promet odprli novozgrajeni nadvoz čez železniško progo pri Malem Hudem, ki je tamkajšnjo novo obvoznico povezal z industrijsko cono in avtocesto. S tem naj bi središče Ivančne Gorice razbremenili tovornega in osebnega prometa iz zahodnega dela občine ter omogočili hitrejši dostop do šolskega centra.