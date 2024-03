Fides pričakuje javno opravičilo vlade za blatenje in diskreditacijo zdravništva

Ljubljana, 27. marca - Člani zdravniškega sindikata Fides so na torkovi izredni letni konferenci sprejeli štiri sklepe. Med drugim od vlade pričakujejo najmanj javno opravičilo za blatenje in diskreditacijo zdravništva, ki ni krivo za nastalo situacijo v zdravstvu in nima moči, da bi jo spremenilo, je danes povedala članica delovnega predsedstva konference Mateja Grat.