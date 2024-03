Slovenci ob koncu leta opravili za približno polovico več zasebnih potovanj

Ljubljana, 27. marca - Prebivalci Slovenije, stari 15 let ali več, so v zadnjem lanskem četrtletju opravili 1,7 milijona turističnih potovanj, od tega 1,5 milijona zasebnih, kar je bilo za 46 odstotkov več kot v enakem predlanskem obdobju. Nekaj več kot polovico so jih opravili v tujini, največ na Hrvaškem, so sporočili iz statističnega urada.