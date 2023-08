Lani poleti največ potovanj v tujino

Ljubljana, 6. avgusta - Prebivalci Slovenije so se v tretjem četrtletju lani odpravili na okoli 2,1 milijona zasebnih potovanj, od tega jih je bilo 64 odstotkov opravljenih v tujini. Domači turisti so v Sloveniji največ prenočitev ustvarili v obmorskih in zdraviliških občinah, je pred dnevi objavil državni statistični urad.