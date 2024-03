V Srbiji iščejo pogrešano dveletno deklico

Kragujevac, 27. marca - V Srbiji od torka iščejo dveletno deklico iz Banjskega Polja na vzhodu države. V iskalno akcijo so se poleg policije vključili vojska, gasilci in prebivalci, prvič so aktivirali tudi sistem obveščanja za pomoč pri iskanju pogrešanih otrok Amber. Prvi dan je deklico iskalo okoli 350 ljudi, danes so prišle še nove okrepitve, poročajo srbski mediji.