V Srbiji pridržali osem domnevnih pedofilov

Beograd, 28. decembra - Srbska policija je v okviru akcije Armagedon pridržala osem ljudi, ki jih sumijo pedofilije in posedovanja vsebin, povezanih z otroško pornografijo, je v sredo sporočilo srbsko notranje ministrstvo. Med preiskavo so odkrili vsebine spolnega izkoriščanja otrok, starih od tri do 14 let.