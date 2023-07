Kennedy mlajši v boju za demokratsko nominacijo razburja z rasističnimi izjavami

New York, 17. julija - Sin nekdanjega pravosodnega ministra ZDA in predsedniškega kandidata Roberta F. Kennedyja, Robert F. Kennedy mlajši, ki kandidira za predsedniško nominacijo demokratske stranke, je prejšnji teden razburil z rasističnimi izjavami glede covida. Zdaj zavrača obtožbe o antisemitizmu in trdi, da ga niso pravilno razumeli.