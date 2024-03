Newyorški sodnik Trumpu prepovedal napade na priče v kazenskem pregonu

New York, 27. marca - Newyorški sodnik Juan Merchan je v torek bivšemu predsedniku ZDA Donaldu Trumpu prepovedal napadalne izjave o pričah, porotnikih in drugih osebah v kazenskem pregonu zaradi ponarejanja poslovnih listin, poroča ameriški medij The Hill. Ukrep je sprejel zaradi Trumpovega dosedanjega obnašanja v postopku, ki ogroža njegovo izvajanje.