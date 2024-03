Začetek sojenja Trumpu v New Yorku preložili za en mesec

New York, 16. marca - Začetek sodnega procesa proti bivšemu predsedniku ZDA Donaldu Trumpu zaradi ponarejanja poslovnih listin v povezavi s plačilom pornografski igralki Stormy Daniels za molk o spolnem razmerju so preložili. Državni sodnik Juan Merchen je v petek v New Yorku sporočil, da so za 25. marec načrtovan začetek sojenja preložili za 30 dni.