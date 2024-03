Pregled - šport, 26. 3 (torek)

LJUBLJANA - Slovenska nogometna reprezentanca je igrala drugo pripravljalno tekmo za letošnje evropsko prvenstvo. V Stožicah je gostila eno najboljših ekip sveta Portugalsko in jo premagala z 2:0. Slovenci bodo do EP v Nemčiji junija v Stožicah igrali še z Armenijo in Bolgarijo. Slovenija, ki se je pokazala v zelo dobri luči, je povedla v 72. minuti z golom Adama Gnezde Čerina, v 81. pa je prednost podvojil Timi Max Elšnik.

LJUBLJANA - Zadnje tri udeleženke evropskega nogometnega prvenstva v Nemčiji so Gruzija, Ukrajina in Poljska. Gruzijci in Poljaki so v dodatnih kvalifikacijah proti Grčiji oziroma Walesu napredovali po streljanju enajstmetrovk, Ukrajinci pa so Islandijo ugnali že v rednem delu z 2:1.

Gruzija, ki se je prvič v zgodovini uvrstili na evropsko prvenstvo, je hkrati prvič na desetih obračunih premagala Grčijo, ki prav letos praznuje 20. obletnico senzacionalnega naslova na evropskem prvenstvu 2004 na Portugalskem.

LJUBLJANA - Prijateljski tekmi sta danes odigrali dve reprezentanci, s katerima se bodo nogometaši Slovenije pomerila na junijskem evropskem prvenstvu. Danska ni imela pretirano težkega tekmeca, Ferske otoke je premagala z 2:0, nekaj manj uspešni pa so bili Angleži, ki so doma z Belgijo remizirali, izid je bil 2:2.

LJUBLJANA - Z Evropske odbojkarske konfederacije Cev so sporočili, da bodo evropsko prvenstvo 2026 za moške skupaj gostile Italija, Bolgarija, Finska in Romunija. Že prej je bilo znano, da bo žensko prvenstvo stare celine v Turčiji in Azerbajdžanu ter na Švedskem in Češkem, je v izjavi za javnost sporočila Odbojkarska zveza Slovenije. Prvo evropsko prvenstvo v novem formatu in s štirimi državami organizatoricami je bilo na sporedu leta 2019, ko so najboljše moške reprezentance gostile Francija, Slovenija, Nizozemska in Belgija. Slovenska izbrana vrsta ima nastop na 34. prvenstvu stare celine že zagotovljen, saj je na lanskem evropskem prvenstvu osvojila bronasto odličje. Ob državah organizatoricah in Sloveniji so si boj za evropski prestol zagotovile še reprezentance Poljske, Francije, Nizozemske, Srbije, Ukrajine, Nemčije in Portugalske.

SALT LAKE CITY - Slovenski košarkarski as Luka Dončić je ob gostujoči zmagi svojih Dallas Mavericks proti Utah Jazz s 115:105 dosegel 75. trojni dvojček v severnoameriški ligi NBA. Dallas je po zaslugi 29 točk, 13 podaj in 12 skokov 25-letnega Ljubljančana prišel do četrte zaporedne zmage in osme na zadnjih devetih tekmah.

VANCOUVER - Slovenski hokejski zvezdnik Anže Kopitar je z Los Angeles Kings zabeležil pomembno zmago v severnoameriški ligi NHL. Kralji so bili v gosteh s 3:2 boljši od vodilne ekipe zahodne konference Vancouver Canucks. Šestintridesetletni Hrušičan je ob zmagi dosegel gol in podajo, plošček pa ob koncu tekme poslal tudi v lastno mrežo.

LJUBLJANA - Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) je po skupni zmagi na dirki po Kataloniji zadržal prvo mesto na lestvici Mednarodne kolesarske zveze (Uci). Od preostalih slovenskih zvezdnikov je Primož Roglič (Bora-hansgrohe) izgubil dve mesti in je šesti, Matej Mohorič (Bahrain-Victorious) pa je eno pridobil in je 18.

LJUBLJANA - Kapetan košarkarske ekipe Cedevite Olimpije Jaka Blažič je bil izbran za najkoristnejšega igralca 24. tedna rednega dela regionalne lige Aba. Blažič je ta naziv prejel drugič v sezoni in skupno osmič od leta 2019, so sporočili iz ljubljanskega kluba.

LJUBLJANA - Andrea Massi, ki je vodil ekipo svoje partnerice Tine Maze do velikih uspehov v alpskem smučanju, se po daljšem premoru vrača v ta šport. V pogovoru za Sportklub je potrdil, da bo za tabor Andreje Slokar pripravil organizacijski načrt, prevzel vajeti v obdobju kondicijskih priprav in se občasno udeleževal tudi treningov na snegu.

MIAMI - Poljakinja Iga Swiatek, prva teniška igralka sveta, je v osmini finala teniškega turnirja v Miamiju izpadla, s 6:4 in 6:2 jo je premagala 14. nosilka Jekaterina Aleksandrova iz Rusije. V osmino finala pa je napredoval prvi nosilec Carlos Alcaraz, Španec je Francoza Gaela Monfilsa premagal s 6:2 in 6:4.

BRASILIA - Brazilski olimpijski zmagovalec Gabriel Barbosa je dobil dveletno prepoved igranja nogometa, ker se je izognil dopinški kontroli. "Gabigol" je leta 2016 na poti do olimpijskega zlata v Riu de Janeiru igral tudi z zvezdnikom Neymarjem, poroča nemška tiskovna agencija dpa.