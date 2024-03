Pregled - svet, 26. 3. (torek)

GAZA/NEW YORK - Izrael je kljub resoluciji Varnostnega sveta ZN, ki zahteva takojšnjo prekinitev ognja, nadaljeval napade na enklavo, kjer je bilo po podatkih tamkajšnjih palestinskih oblasti ubitih več deset ljudi. ZN so opozorili, da so vse resolucije VS zavezujoče po mednarodnem pravu. Da gre za nezavezujočo resolucijo je v ponedeljek trdila predstavnica ZDA v VS ZN, ki se je pri glasovanju vzdržala.

GAZA/ŽENEVA - Gibanje Hamas je pozvalo h končanju dostave humanitarne pomoči iz zraka, potem ko je umrlo še 18 ljudi, ki so skušali doseči pakete pomoči. Ob tem so zahtevali takojšnje odprtje dodatnih mejnih prehodov za dostavo pomoči po kopnem. Posebna poročevalka ZN za zasedena palestinska ozemlja Francesca Albanese je v ponedeljek objavila poročilo, v katerem trdi, da je Izrael med vojno v Gazi zagrešil več genocidnih dejanj, ki jih definira konvencija o preprečevanju zločina genocida. Izrael je njene trditve odločno zanikal.

BALTIMORE - V ameriški zvezni državi Maryland se je porušil avtocestni most, potem ko je v podporni steber trčila velika tovorna ladja. Iz reke so potegnili dva človeka, pogrešajo jih še najmanj šest. Blokirano je pristanišče, ki je pomembno vozlišče za ladijski tovorni promet. Guverner Marylanda Wes Moore je sporočil, da je imela ladja pred trkom tehnične težave in da je poslala klic v sili. Oblasti so deloma ustavile promet čez most, kar je rešilo več življenj, je dejal Moore, ki je razglasil izredne razmere. Ameriški predsednik Joe Biden je napovedal, da bo skupaj s kongresom zagotovil zvezna sredstva, da bo most obnovljen v najkrajšem možnem času.

MOSKVA - Zahodne obveščevalne službe so vpletene v petkov napad v predmestju Moskve, je izjavil vodja ruske zvezne varnostne službe FSB Aleksander Bortnikov. Dodal je, da naročnika napada sicer še niso identificirali, da pa je z incidentom neposredno povezan tudi Kijev. Ruske oblasti so odredile pripor še enemu osumljencu za napad. V priporu v povezavi z napadom je tako skupaj najmanj osem ljudi, med njimi štirje domnevni napadalci.

MOSKVA/KIJEV - V ukrajinskem obstreljevanju dveh ruskih vasi je bilo ranjenih pet ljudi, so sporočile oblasti ruske obmejne regije Belgorod. Rusko obrambno ministrstvo je poročalo o 13 prestreženih ukrajinskih raketah. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je razrešil Oleksija Danilova s položaja sekretarja ukrajinskega sveta za nacionalno varnost in obrambo. Na položaj je imenoval Oleksandra Litvinenka, ki je doslej vodil zunanjo obveščevalno službo.

BRUSELJ - Med zasedanjem ministrov članic EU za kmetijstvo so bruseljske ulice znova zasedli nezadovoljni kmetje z okoli 250 traktorji. Prišlo je tudi do napetosti med protestniki in novinarji. Policija je skušala dogajanje umiriti s solzivcem in vodnimi topovi. Ministri so sicer podprli spremembe evropske kmetijske politike, namenjene zmanjšanju administrativnega bremena, s katerim se pri izpolnjevanju pogojev za finančno podporo soočajo kmetje.

LONDON - Ustanovitelj platforme Wikileaks Julian Assange še ne bo izročen ZDA, je odločilo sodišče v Londonu. Sodnica in sodnik, ki presojata v tem primeru, sta ZDA dala tri tedne časa, da podajo zagotovila, da bodo spoštovali njegove pravice in da ne bo obsojen na smrtno kazen. V nasprotnem bo sodišče dovolilo obravnavo pritožbe proti izročitvi.

SARAJEVO - Visoki predstavnik mednarodne skupnosti v BiH Christian Schmidt je uvedel tehnične spremembe volilnega zakona BiH. Z njimi, kot je dejal, želi zagotoviti svobodne in poštene volitve ter njihovo integriteto. Obžaloval je, ker je v skladu s svojimi pooblastili moral namesto domačih politikov uvesti spremembe, o katerih govorijo že od leta 2010. Poudaril pa je, da so nujne, saj bodo volitve že čez pol leta.

WASHINGTON - Ameriško vrhovno sodišče je poslušalo argumente obeh strani glede delne prepovedi tablete za umetno prekinitev nosečnosti mifepristone, ki je v ZDA uporabi od leta 2000 Gre za najpomembnejši primer o pravici do splava pred vrhovnim sodiščem, ki je lani ukinilo to ustavno pravico po vsem ozemlju ZDA. Nasprotniki splava opozarjajo, da je tabletka nevarna za zdravje žensk, zagovorniki pravice pa odgovarjajo, da gre za sprenevedanje.

ATENE - Grška socialistična stranka Pasok je v parlament vložila predlog nezaupnice vladi Kiriakosa Micotakisa, potem ko so mediji razkrili, da naj bi priredila dokaze glede lanske železniške nesreče, v kateri je umrlo 57 ljudi. Glasovanje o nezaupnici je predvideno v četrtek. Pasok je nezaupnico vložil po razkritju, da so bili posnetki pogovorov osebja vlaka in železnice ob trčenju zmontirani tako, da so nakazovali, da je bila kriva izključno človeška napaka.

DAKAR - Na nedeljskih predsedniških volitvah v Senegalu je zmagal opozicijski kandidat Bassirou Diomaye Faye, potem ko je njegov glavni tekmec iz vladajoče koalicije Amadou Ba priznal poraz. S tem je 44-letnemu Fayju, ki so ga iz zapora izpustili šele deset dni pred volitvami, zagotovljena zmaga na volitvah, katerih dokončni izid še ni znan. Faye se je v volilni kampanji predstavljal kot kandidat za spremembo sistema in zagovornik levičarskega panafrikanizma.

BRUSELJ - Svet EU je potrdil akt o svobodi medijev, ki bo zagotovil zaščito svobode medijev, njihovega pluralizma in uredniške neodvisnosti v EU. Potrdil je tudi uredbo o uvedbi evropske denarnice za digitalno identiteto ter direktivo za boj proti okoljskem kriminalu. EU tako nekaj več kot dva meseca pred evropskimi volitvami še krepi ukrepe za preprečevanje vmešavanja iz tujine.

BRASILIA - Nekdanjega brazilskega predsednika Jairja Bolsonara je februarja dva dni gostilo madžarsko veleposlaništvo v Brasilii, je v ponedeljek sporočila njegova odvetniška ekipa. Ob tem je zanikala trditve, da je Bolsonaro, ki naj bi na veleposlaništvu tudi prespal, tam iskal zatočišče pred preiskavo o poskusu državnega udara januarja lani.

NEW YORK - Ameriški policisti so v ponedeljek izvedli hišne preiskave pri zvezdniku hip hop glasbe Seanu Diddyju Combsu zaradi obtožb o spolnih napadih in prostituciji. Combsovo nekdanje dekle, pevka R&B glasbe Cassie, je novembra lani vložila civilno tožbo zaradi spolnih zlorab, nasilja in trgovine s spolnimi uslugami. Lani so tožbe zaradi spolnega napada zoper Combsa vložile še tri ženske.