Pred svetom RTVS bo predlog programskih standardov

Ljubljana, 27. marca - Svet Radiotelevizije Slovenija (RTVS) bo danes obravnaval predlog programskih standardov, ki jim mora slediti RTVS. Sestavljen je iz treh delov, ki so vrednote javnega medija, upravičena pričakovanja raznolikega občinstva in zaveze programskih ustvarjalcev h kakovostni medijski produkciji v skladu s profesionalnimi in etičnimi standardi.