Osnutek prenovljenih programskih standardov RTVS v javni razpravi

Ljubljana, 3. novembra - Svet Radiotelevizije Slovenija (RTVS) vabi gledalce, poslušalce, bralce in uporabnike storitev zavoda k javni razpravi in prispevanju predlogov k osnutku prenovljenih programskih standardov zavoda. Pisne predloge zbirajo na elektronskem naslovu svet@rtvslo.si do vključno 10. novembra, so navedli.