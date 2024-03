Naročila trajnih dobrin v ZDA februarja narasla po zaslugi letalstva

Washington, 26. marca - Naročila trajnih dobrin so se februarja v ZDA na mesečni ravni povečala za 1,4 odstotka na 277,9 milijarde dolarjev, so sporočili z ameriškega ministrstva za trgovino. Rast naročil je predvsem posledica 24,6-odstotnega skoka naročil civilnih letal, katerih naročila so se januarja zmanjšala za 63,5 odstotka.