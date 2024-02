Naročila trajnih dobrin v ZDA januarja padla po krivdi letal

Washington, 27. februarja - Naročila trajnih dobrin v ZDA so bila januarja za 6,1 odstotka manjša kot decembra, so sporočili z ameriškega ministrstva za trgovino. Za padec je krivo letalstvo, saj so se naročila potniških in tovornih civilnih letal zmanjšala za 59 odstotkov. Naročila avtomobilov so nazadovala za 0,4 odstotka.