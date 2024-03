Rusko obdarovanje dunajskih policistov sprožilo odziv odgovornih

Dunaj, 26. marca - Dunajski policisti, ki so v času ruskih predsedniških volitev skrbeli za varnost na ruskem veleposlaništvu, so tam prejeli darilne vrečke. Čeprav s tem niso prekršili zakonodaje, pa je v ponedeljek tiskovni predstavnik policije takšno ravnanje označil kot neprimerno in dodal, da policisti tovrstnih daril ne bodo več smeli sprejemati.