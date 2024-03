Na Zahodu kritični, v Pekingu čestitali Putinu ob volilni zmagi

pripravila Simona Grmek

Moskva/Bruselj/Washington/Peking/New Delhi, 18. marca - Vladimir Putin si je na predsedniških volitvah v Rusiji zagotovil še peti mandat. Glede na uradne izide je ob pomanjkanju prave opozicije osvojil prepričljivo večino glasov. Ruska opozicija je bila do volitev kritična, na Zahodu pa so ocenili, da te niso bile ne svobodne ne poštene. Putinu so za zmago med drugim čestitali v Pekingu in Teheranu.