Slovenija sprejetje resolucije Varnostnega sveta o Gazi označila za pomembno

New York/Sarajevo/Ljubljana, 25. marca - Danes je pomemben dan, ki pomeni začetek konca trpljenja civilistov v Gazi, je po sprejetju resolucije z zahtevo po takojšnji prekinitvi ognja v enklavi dejal slovenski veleposlanik v VS ZN Samuel Žbogar. Sprejetje resolucije v VS ZN so pozdravili tudi predsednice republike Nataša Pirc Musar, premier Robert Golob in zunanja ministrica Tanja Fajon.