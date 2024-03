Guterres: Resolucijo VS ZN z zahtevo po prekinitvi ognja je treba uresničiti

New York, 25. marca - Generalni sekretar ZN Antonio Guterres je danes pozval k izvajanju resolucije Varnostnega sveta ZN, ki zahteva takojšnjo prekinitev ognja v Gazi in izpustitev vseh talcev. "To resolucijo je treba izvajati. Njena neizpolnitev bi bila neodpustljiva," je zapisal na platformi X.