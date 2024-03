EU pozdravila sprejetje resolucije Varnostnega sveta ZN o Gazi

Bruselj, 25. marca - Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, predsednik Evropskega sveta Charles Michel in visoki zunanjepolitični predstavnik EU Josep Borrell so danes pozdravili sprejetje resolucije Varnostnega sveta ZN, ki poziva k prekinitvi ognja v Gazi. Vsi trije so poudarili, da je ključno tudi njeno dejansko izvajanje.