Festival piva in cvetja letos za dan daljši

Ljubljana/Laško, 25. marca - Festival Pivo in cvetje Laško bo letos za dan daljši, s čimer so organizatorji sledili želji obiskovalcev. Ti bodo lahko med 11. in 14. julijem med drugim prisluhnili skupno 18 koncertom na dveh odrih, si ogledali etnografski program in uživali v kreativni kulinariki.