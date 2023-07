V Laškem se začenja 58. festival Pivo in cvetje

Laško, 14. julija - V Laškem se danes začenja 58. festival Pivo in cvetje, ki bo v mesto ob Savinji do nedelje privabil številne obiskovalce. Eno osrednjih vodil festivala pa postaja trajnost, del te strategije je uporaba povratnih kozarcev in zmanjševanje količine plastičnih odpadkov, so sporočili organizatorji festivala.