Za vse spletne platforme v EU od danes veljajo strožja pravila

Bruselj, 17. februarja - Vse spletne platforme morajo od danes naprej v skladu z aktom o digitalnih storitvah v EU upoštevati strožja pravila, namenjena večji zaščiti uporabnikov. Od lanskega avgusta so strožja pravila že veljala za 19 večjih spletnih ponudnikov, kot so X, Facebook, Amazon, Instagram in TikTok.