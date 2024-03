Osumljenec več ropov v Mariboru v priporu

Maribor, 11. marca - Mariborski policisti so identificirali osumljenca več ropov, ki so se zvrstili med novembrom 2023 in februarjem. Najmanj petih kaznivih dejanj je osumljen 21-letni državljan Srbije, ki je neprijavljen prebival na območju Maribora. Dežurni preiskovalni sodnik je zoper osumljenca odredil pripor, so danes sporočili z Policijske uprave Maribor.