Hutijevci v Rdečem morju napadli kitajski tanker

Sana, 24. marca - Jemenski uporniki hutijevci so pred obalo Rdečega morja napadli kitajski tanker, ki je plul pod zastavo Paname, so na družbenem omrežju X sporočili iz osrednjega poveljstva ameriške vojske (Centcom). Zatrdili so, da napad ni povzročil nobene škode ter da je ladja lahko plula naprej, poroča francoska tiskovna agencija AFP.