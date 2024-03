IS trdi, da so napad v Moskvi izvedli štirje njeni borci

Bejrut, 23. marca - Skrajna skupina Islamska država (IS), ki je v petek prevzela odgovornost za teroristični napad v Moskvi, je danes sporočila, da so napad na koncertno dvorano izvedli štirje njeni borci. "Napad so izvedli štirje borci IS, oboroženi s strojnicami, pištolo, noži in zažigalnimi bombami," je IS sporočila na omrežju Telegram.