Kijev zavrača ruske navedbe o povezavi z napadalci v Moskvi

Kijev, 23. marca - Kijev je danes sporočil, da zavrača ruske obtožbe o povezavi napadalcev v Moskvi z Ukrajino. "Izjave ruskih služb o Ukrajini so popolnoma nevzdržne in absurdne," je na omrežju X zapisal svetovalec ukrajinskega predsednika Mihajlo Podoljak in poudaril, da Ukrajina nima nikakršne povezave z napadom, poroča francoska tiskovna agencija AFP.