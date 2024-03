Premier Golob obsodil napad v Moskvi

Ljubljana, 23. marca - Predsednik vlade Robert Golob je danes obsodil petkov teroristični napad v Moskvi. "Močno obsojam včerajšnje grozljivo dejanje v Moskvi, v katerem so umrli in bili ranjeni številni nedolžni ljudje. Nič ne more opravičiti tovrstnih dejanj. Moje misli so z družinami ubitih in ranjenih," je na vladnem profilu na omrežju X zapisal Golob.