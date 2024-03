V Rusiji po napadu v koncertni dvorani aretirali 11 ljudi, med njimi štiri napadalce

Moskva, 23. marca - Ruski pristojni organi so po petkovem terorističnem napadu na koncertno dvorano v predmestju Moskve aretirali 11 ljudi, med njimi štiri napadalce, so danes sporočili v Kremlju. Osumljenci so imeli stike v Ukrajini in so nameravali tja pobegniti, je sporočila ruska zvezna varnostna služba FSB, poroča francoska tiskovna agencija AFP.