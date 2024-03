Slovenija obsodila napad v Moskvi

Ljubljana, 22. marca - Okrutni napad v koncertni dvorani Crocus v Moskvi je zločinsko dejanje, ki ga odločno obsojamo, so se nocoj na napad v Moskvi, ki je zahteval 40 življenj, na družbenem omrežju X odzvali na ministrstvu za zunanje in evropske zadeve. Za ubijanje nedolžnih civilistov ni opravičila, so poudarili.