Federal Reserve poskrbel za nov uspešen borzni teden na Wall Streetu

New York, 23. marca - Newyorški borzni indeksi so v petek sklenili nov uspešen teden, potem ko je centralna banka Federal Reserve v sredo potrdila, da se letos obeta začetek zniževanja ključne obrestne mere. Vlagatelji so v petek pobrali nekaj dobička, saj je širši indeks S&P 500 tri dni pred tem zaporedoma podiral rekorde.