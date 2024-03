Večina azijskih borz v minusu, tokijski Nikkei rekordno

Tokio, 22. marca - Večina azijskih borz je danes padla pod gladino, so pa vlagatelji v Tokiu sledili dobremu razpoloženju na Wall Streetu, kjer so indeksi v četrtek končali rekordno. Tudi tokijski Nikkei se je danes povzpel na novo najvišjo raven. Vlagatelji so pozdravili potrditev ameriške centralne banke, da bo do konca leta trikrat znižala osrednjo obrestno mero.