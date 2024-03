Odgovornost za napad v Moskvi prevzela skrajna skupina Islamska država

Moskva, 22. marca - Odgovornost za strelski napad v koncertni dvorani v predmestju Moskve, kjer je danes umrlo najmanj 40 ljudi, je prevzela skrajna skupina Islamska država (IS). Borci IS so danes napadli večje zborovanje na obrobju ruske prestolnice Moskva, je skupina napisala na Telegramu, poroča francoska tiskovna agencija AFP.