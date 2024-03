Bela hiša: Nič ne kaže na vpletenost Ukrajine v streljanje v Moskvi

Washington, 22. marca - Zaenkrat nič ne kaže na to, da je Ukrajina vpletena v današnje streljanje v koncertni dvorani na obrobju Moskve, so sporočili iz Bele hiše. Ob to so izrekli sožalje svojcem ubitih v napadu in izrazili solidarnost z drugimi žrtvami napada, poroča francoska tiskovna agencija AFP.