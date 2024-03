V moskovski koncertni dvorani v streljanju domnevno več mrtvih

Moskva, 22. marca - V kraju Krasnogorsk v bližini Moskve so danes najmanj trije zamaskirani ljudje vdrli v koncertno dvorano in začeli streljati, pri čemer naj bi ubili in ranili več ljudi, poročajo ruski mediji. Odvrgli so tudi ročno oz. zažigalno bombo, ki je zanetila požar. Ruske oblasti trdijo, da je šlo za teroristični napad.