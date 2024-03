Slovenija in še tri članice EU s skupno izjavo glede priznanja Palestine

Bruselj, 22. marca - Premierji Slovenije, Španije, Irske in Malte so danes ob robu vrha EU sprejeli skupno izjavo, v kateri so izrazili pripravljenost priznati Palestino, ko bo to lahko učinkovito in bodo okoliščine primerne. Premier Robert Golob je poudaril, da so s kolegi govorili o tem, pod kakšnimi pogoji bi lahko izvedli priznanje Palestine.