V razstavišču artKIT prva samostojna razstava Mori Sikora

Maribor, 22. marca - V razstavišču artKIT v Mariboru danes odpirajo prvo samostojno razstavo Mori Sikora, ki nosi naslov Večletni vznik. Razstavljena tekstilna dela povezujejo naravni svet rastlin in njihovih izvlečkov, da tkanine spremenijo v posode s spominom (na rastline in okolico, kjer so rasle), sporočajo iz Kulturno-izobraževalnega društva Kibla.