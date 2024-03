V KiBeli samostojna razstava pivškega umetnika Marka Šajna

Maribor, 1. marca - V mariborski galeriji KiBela drevi odpirajo samostojno razstavo pivškega slikarja in grafika Marka Šajna z naslovom Zastonj objemi. Razstava, ki začenja mesec pomladi in bo na ogled do konca marca, povezuje analogno slikarstvo in kiparstvo s sodobnimi digitalnimi vmesniki, so sporočili iz Multimedijskega centra Kibla.