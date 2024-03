FT: ZDA pozvale Ukrajino, naj ustavi napade na ruski energetski sektor

London, 22. marca - ZDA so pozvale Ukrajino, naj ustavi napade na rusko energetsko infrastrukturo, saj da bi ti lahko navzgor potisnili cene nafte in ogrozili naftovode na ozemlju Rusije, ki jih koristijo ameriška podjetja, danes poroča britanski časnik Financial Times. Visoke cene nafte še posebej skrbijo Belo hišo pred prihajajočimi predsedniškimi volitvami.