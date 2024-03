Do sprejetja izolskega prostorskega načrta še trda pot

Izola, 24. marca - Predlog izolskega občinskega prostorskega načrta je v glavnem usklajen z zahtevami civilne iniciative, ki je z referendumom onemogočila uveljavitev prvotne različice, in je pripravljen za javno razgrnitev. Trije javni posveti in seja občinskega sveta pa so v zadnjih dveh tednih pokazali, da zamisli vseh občanov ni mogoče uskladiti.