Gibanje za Izolo: Referendumski izid priložnost za boljši prostorski načrt

Izola, 10. januarja - V civilni iniciativi Gibanje za Izolo so zadovoljni z izidom referenduma, na katerem so občani Izole zavrnili občinski prostorski načrt (OPN). Menijo, da so tako Izolani dobili novo priložnost za boljši OPN. Veljavni namreč predvideva pretirano pozidavo, tudi najboljših kmetijskih zemljišč, je za STA danes dejala članica gibanja Novka Jenko.