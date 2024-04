Celjska občina pripravlja strategijo turizma do leta 2029

Celje, 13. aprila - Mestna občina Celje se je lotila priprave nove strategije turizma za obdobje 2024-2029 z usmeritvami do leta 2031. V času javne objave osnutka je občina prejela dodatne predloge, ki so jih smiselno upoštevali pri oblikovanju končne verzije, ki jo bodo nato obravnavali delovna telesa in mestni svet, so za STA povedali na občini.